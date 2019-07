Piața telefoanelor mobile este în continuă schimbare și devine din ce în ce mai diversă.

Asta înseamnă că ar putea fi dificil să alegi smartphone-ul care ți se potrivește, atunci când ai atât de multe posibilități. Jurnaliștii de la Business Insider au realizat un top al celor mai bune 20 de telefoane din lume pe care le poți cumpăra în acest moment.

20. LG G8: Acest model este comparabil cu Galaxy S10e, dar fără aspectul fin și neted, cu toate că prețul este mai mare. LG G8 este, totuși, un smartphone solid care bifează toate criteriile importante, fără însă a excela la vreun capitol.



19. Moto G7: Seria de smartphone-uri Motorola G a fost una dintre preferatele publicului încă de la lansarea primului model, în 2013, iar de atunci tehnologiile au devenit din ce în ce mai bune. Moto G6 a fost un dispozitiv fantastic, iar prețul lui îl face să fie unul dintre cele mai bune de pe listă.



18. iPhone 7 și 7 Plus: Sunt pe piață de mai bine de doi ani, dar încă merită atenția utilizatorilor. Mulți fani Apple consideră că această companie oferă aplicații mai bune și o experiență superioară față de Android, iar iPhone 7 face parte din aceeași categorie.

De atunci și până acum, aceste modele au avut funcții interesante, precum rezistența la apă, camere foto performante și procesoare puternice.

Telefoanele sunt compatibile, bineînțeles, și cu celelalte produse Apple, așa că, dacă ești fan, dar nu vrei să cheltui o avere, ai putea lua în calcul aceste modele.

17. LG V40: Modelul V50 a fost anunțat recent, dar nu există încă o dată oficială de lansare. Până atunci, LG V40 rămâne în top și este un smartphone grozav cu toate funcționalitățile telefoanelor Android high-end.

16. Razer Phone 2: Este considerat un telefon de gaming, mai ales datorită display-ului său unic. Are o rată de refresh de 120 Hz, față de alte smartphone-uri care, prin comparație, ajung la o rată de 60.

Datorită acestei caracteristici, toate operațiunile funcționează foarte lin, și nu doar pentru jocuri. Alte avantaje sunt designul său industrial care iese în evidență față de aspectul zvelt al altor telefoane Android. Razer vine și cu funcția de încărcare wireless, e rezistent la apă, și are chiar și jocuri specifice de lumini.

15. iPhone 8: Încă un iPhone, model mai vechi, intră în top, iar asta se datorează construcției premium, designului elegant și performanței puternice. A fost pentru prima dată când Apple a introdus pe modelele sale wireless și fast charging.

14. Samsung Galaxy S9: Este un smartphone superb cu aproape orice îți poți dori. Are specificații de top, un display foarte bun, una dintre cele mai performante camere pe care le poți avea pe un telefon, un design elegant, încărcare wireless, e rezistent la apă, iar toate astea îl fac să fie un device care merită să intre în acest top.

13. iPhone 8 Plus: Dacă îți dorești să trăiești din plin experiența iPhone, atunci acest model este pentru tine. Are multe trăsături care îl aseamănă cu iPhone X, o camera duală incredibilă, cu un senzor de zoom optic.

12. iPhone X: Chiar dacă funcționează pe un procesor A11, mulți utilizatori nu observă diferența de performanță, comparativ cu iPhone XS, care este dotat cu un A12. Probabil că acest lucru se datorează lui iOS 12 și optimizării impecabile cu care vine la pachet.

11. Samsung Galaxy S9 Plus: Galaxy S9 Plus este, în mare, versiunea extinsă a lui S9, dar are un sistem de camere dual cu un senzor secundar care funcționează ca un zoom optic 2x.

Acest model are și mai mulți RAM decât S9, fapt care îmbunătățește viteza și performanța. Este un smartphone care îți oferă o experiență de top fără să fii nevoit să cheltui un buget uriaș.

10. iPhone XS și iPhone XS Max: Aceste modele sunt, theoretic, cele mai bune iPhone-uri pe care le poți cumpăra, dar prețul mare le plasează la jumătatea topului. Dacă ești dispus să cheltuiești cel puțin 1000 de dolari pe un smartphone, atunci asta e alegerea potrivită.



9. Samsung Galaxy Note 9: Avem de a face aici cu unul dintre cele mai performante modele Android pe care le-a lansat Samsung vreodată. Specificațiile de înaltă clasă și productivitatea dovedită îl fac să fie o adevărată mașină de multitasking.

8. Google Pixel 3 și Pixel 3 XL: Aceste telefoane Google au cele mai bune camere foto din industrie. Ele rulează pe versiunea de Android a Google, care este foarte fluidă și rămâne constant actualizată.

Au și modul foto dublu pentru selfie – unul care îți permite să te fotografiezi normal, iar celălalt pentru portrete personale ultra-wide, acesta fiind unul dintre capitolele unde modelele Google Pixel 3 sunt mai bune decât iPhone XS.

7. Galaxy S10: Samsung a reușit, din nou, să construiască un colos în materie de design, performanță, menținând formula care face telefoanele să fie atât de populare.

6. Galaxy S10 Plus: E o versiune mai mare a lui S10 și aduce o alternativă, în caz că preferi telefoanele mai robuste.



5. iPhone XR: Poate fi un model mai atrăgător decât iPhone XS sau XS Max, care sunt mai scumpe. Primești aproape întreaga experiență valabilă pe seria XS, iar specificațiile suplimentare nu prea merită din punctul de vedere al diferenței de preț. Pentru un iPhone, XR îți oferă o valoare bună a banilor.

4. Galaxy S10e: Funcționează pe același procesor precum Galaxy S10, are un ecran foarte performant, o cameră bună, una ultra-wide, un senzor de amprentă care funcționează mai bine decât cel încorporat în ecran și e mai ieftin decât S10.



3. OnePlus 6T: Un nou dispozitiv OnePlus este pe cale să fie anunțat, dar până atunci și modelul 6T e unul care vine cu specificații bune, atât de bune încât a ajuns în top 3. Arată bine, se încarcă wireless, este rezistent la apă, are lentile dedicate pentru zoom și ultra-wide, iar, în plus, vine cu un preț rezonabil.



2. Pixel 3a și Pixel 3a XL: Care este motivul pentru care un telefon cu un procesor mid-range și cu un design clasic a ajuns pe locul 2? Unul dintre ele ar fi procesorul Qualcomm Snapdragon 670 care îl face demn de toată atenția și eclipsează orice reproș ai putea avea la adresa designului său.

1. OnePlus 7 Pro: Pe primul loc în top a ajuns telefonul OnePlus 7 Pro, un device care întrunește criteriile performanță, raport bun calitate-preț și design atrăgător. Nu are notch, vine echipat cu cel mai rapid încărcător de pe planetă, are un sistem foto triplu, e ultra-rapid și rulează o versiune „curată” de Android.