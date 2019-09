2019 este momentul schimbărilor pentru utilizatorii de iPhone.

Un smartphone nu mai este conceput pentru a fi folosit mulți ani, iar schimbările de software reprezintă un moment de pensionare forțată pentru multe device-uri.

iOS 13 este noul sistem de operare pe care Apple se pregătește să-l lanseze în 2019.

Acest sistem de operare nu va funcționa pe toate device-urile, iar o linie importantă de gadgeturi va fi scoasă în afară de către compania americană.

Potrivit ZDNET, printre device-urile care nu vor mai putea folosi iOS 13 se numără iPhone 5S, iPhone SE, iPhone 6/6 Plus, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Air (2013).

Ce telefoane vor putea fi compatibile cu iOS 13? În primul rând, telefonul pe care Apple îl va lansa anul acesta, apoi iPhone XS, XS Max, XR, X, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus, SE.

iPad OS va fi compatibil cu iPad Pro de 9.7, 10.5, 11 și 12.9 inch, iPad 6, 5, mini 5, mini 4, Air 3 și Air 2.