Unul dintre criteriile importante este numărul de megapixeli, iar din acest punct de vedere, se pare că Realme va fi în top.

CEO-ul companiei chineze, Madhav Sheth, a distribuit pe Twitter două imagini ale unui oraș fotografiat. Una a fost realizată cu ceea ce pe watermark este indicat drept o cameră de 64 de megapixeli dotată cu inteligență artificială, iar cealaltă cu un senzor de 48 de megapixeli.

Poza a fost apoi decupată și mărită pentru a exemplifica toate detaliile, arată jurnaliștii de la Tech Radar.

Here's a glimpse of what this realme prototype can do. Even compared it with some other flagship model in a more premium price segment. Buckle up and #DareToLeap to some real exciting camera experience this year. pic.twitter.com/kVgz9griQy