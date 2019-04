Deși este un telefon nou, Samsung Galaxy S10 vine cu probleme vechi, iar una dintre ele este o baterie care nu impresionează foarte mult.

Pentru cei care au modelul S10 cu procesor Exynos, bateria acestui Samsung nu este deloc impresionantă, iar acest procesor tinde chiar să o consume mai repede.

Deși Samsung se laudă cu faptul că telefonul folosește inteligența artificială pentru a putea optimiza la maximum consumul plecând de la modul în care utilizatorul folosește terminalul, sunt și alte căi prin care poți beneficia de o durată de viață mai mare a bateriei, scrie Phone Arena.



Folosește opțiunea de Power Saving

Intră la Settings / Device Care / Battery / Power Mode, iar acolo vei avea posibilitatea de a seta modul în care bateria telefonului tău este folosită. Atunci când setezi pe „Nivel Mediu”, procesorul va fi limitat la 70% din capacitate.

Oprește opțiunea AOD (Always On Display)



Cum acest telefon nu dispune de o notificare prin LED, modului AOD este util pentru a vedea dacă ai primit mesaje noi. Această funcție este una dintre cele care te vor lăsa rapid fără energie, așa că ar trebui folosită doar ocazional.



Dezactivează „Double tap to wake up” și „Lift to wake”

Pentru că nu sunt perfect optimizate, aceste opțiuni pot să te lase rapid fără baterie. Ambele sunt utilizate pentru a trezi telefonul într-un mod foarte intuitiv, doar că de cele mai multe ori interpretează greșit mișcarea și atingerile ecranului.

