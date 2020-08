Publicația 9to5Google a prezentat câteva zvonuri și imagini cu noile modele, înainte ca toate aceste informații să fie retrase de pe internet de către persoana care le lansase.

Astfel, detaliile s-au putut păstra, deși acum nu se mai regăsesc la sursa inițială. Din fotografia publicată, putem observa că Pixel 5 este telefonul mai mic dintre cele două.

Senzorii se află în partea de jos a modulului foto, iar flash-ul în partea de sus. Telefonul are pe spate și un senzor de amprentă, care va înlocui sistemul de recunoaștere facială Face Unlock introdus pe Pixel 4.

Pixel 5 are pe spate doi senzori foto, unul principal de 12.2MP și unul wide cu zoom de 5x. Camera frontală are 8MP și este sub forma unui mic orificiu în ecran.

Vestea cea mai bună este că Google va remedia principala problemă reclamată de utilizatori cu Pixel 4, anul trecut: bateria prea slabă. Astfel, în loc de 2800mAh, Pixel 5 va avea o baterie foarte bună, de 4.000 mAh.

Noul smartphone va avea ecran cu rată de refresh de 60Hz/90Hz, procesor Snapdragon 765G și probabil 8GB de RAM. Spatele telefonului va fi din plastic și nu va avea jack pentru căști.

La rândul său, modelul Pixel 4a 5G va avea o baterie mai bună, de 3800mAh. Modulul foto și senzorii vor fi la fel ca pe Pixel 5, iar procesorul va fi tot Snapdragon 765G, pentru a face posibilă conexiunea 5G. Memoria RAM va fi însă de numai 6GB.

Prețul pentru Pixel 4a 5G va porni de la 499 dolari, scrie Phone Arena.

Sursa foto: OnLeaks/9to5Google/Phone Arena

