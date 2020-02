Pocophone F1, lansat în august 2018, a fost un succes instantaneu, datorită hadware-ului de flagship oferit la un preț mic.. Acum, la un an și jumătate distanță, compania a anunțat oficial cel de-al doilea smartphone, numit Poco X2.

Modelul nu va fi succesorul direct al lui Poco F1, așa cum s-ar fi așteptat toată lumea, ci, mai degrabă, este un rebranding al lui Redmi K30, un telefon care acum este disponibil în China. Acesta este alimentat de un procesor Snapdragon 730G SoC, rulează MUI 11 original și vine în trei configurații distincte – 6 GB RAM/64GB spațiu de stocare, 6GB RAM/128GB spațiu de stocare și 8GB RAM/256 GB spațiu de stocare.

X2 este construit în jurul unui display de 6,67 inci RealityFlow FullHD+, are o rată de refresh de 120Hz, suportă HDR 10 și are o perforație în colțul din stânga sus pentru un modul foto frontal alcătuit dintr-un senzor de 20MP și unul de 2MP. Pe partea din spate, Poco X2 are un modul fotografic cu patru camere, o combinație dominată de un senzor principal Sony IMX686 de 64MP, completat de unul ultrawide de 8MP, unul macro de 2MP și senzori de adâncime tot de 2MP. Smartphone-ul vine cu suport pentru procesarea imaginilor RAW, poate înregistra video slow-motion la 960 de cadre pe secundă și are încorporat un mod pentru realizarea de vloguri.

În plus, acesta are un senzor de amprentă încorporat și o baterie cu o capacitate de 4.500 mAh care se încarcă prin USB-C la 27W. Dispozitivul vine la pachet și cu o mufă jack de 3,5mm, dar și cu tehnologia „liquid cool” despre care Poco susține că poate răci telefonul cu 300% mai rapid.

Poco X2 va fi disponibil în trei variante de culoare – Atlantis Blue, Matrix Purple și Pheonix Red. Modelul de bază cu 6GB RAM și 64GB spațiu de stocare ar urma să aibă un preț de aproximativ 205 euro, iar cel premium, cu 8GB RAM și 256GB spațiu de stocare ar trebui să coste 255 de euro.