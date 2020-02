Un brand celebru acum 10 ani, BlackBerry dispare.

TCL, compania care a continuat să producă celebrele telefoane BlackBerry, încercând să câștige de pe urma nostalgicilor mai mult, a anunțat oficial că a renunțat la acest model.

TCL și Priv s-au asociat în anul 2016 încercând să țină în viață un fost brand uriaș care a suferit o prăbușire odată cu dezvoltarea masivă a smartphone-urilor.

În ultimii ani, TCL a lansat mai multe modele de BlackBerry cu tastatură fizică cu un succes comercial destul de limitat, așa cum s-a întâmplat cu KeyOne.

Anul trecut, în aprilie, a apărut Key2, dar nu a reușit să impresioneze, iar vânzările au fost în continuare extrem de mici.

Potrivit anunțului oficial, TCL nu numai că nu va mai produce telefoane BlackBerry noi, dar va înceta să vândă modelele actuale începând cu data de 31 august.

Pentru cei care dețin un Blackberry achiziționat de curând, TCL va continua să ofere asistență până în luna august.

