Un studiu recent arată că există un pericol mai mare ca alcoolul la volan.

Firma de analiză Zendrive a realizat un studiu pentru a vedea ce impact are la volan dependența de telefonul mobil.

Concluzia este alarmantă: șoferii care folosesc telefonul mobil în timp ce conduc sunt chiar mai periculoși decât șoferii care au urcat băuți la volan.

Cei care își verifică mereu telefonul nu sunt atenți la drum în 28% din timpul petrecut la volan. Și mai îngrijorător este faptul că acești șoferi, care sunt dependenți de smartphone, nu își dau seama de pericol și 90% dintre ei consideră că sunt șoferi responsabili.

Cercetătorii știu că un șofer care este atent la telefon este mai distras de la trafic decât un șofer amețit de alcool, scrie Phone Arena.

Mai mult, în timp ce șoferii beți circulă de obicei în jurul orei 3 dimineața, cei dependenți de smartphone ies pe șosele între orele 7 dimineața și 6 seara, când traficul este mult mai aglomerat, iar șansele producerii unui accident cresc.

Experții le recomandă șoferilor ca atunci când urcă la volan să seteze telefonul pe modul Do Not Distrub While Driving, disponibil pe iPhone.

Cei care folosesc Android pot descărca aplicația gratuită Driving Detective, care va detecta automat când sunt la volan și va bloca mesajele și notificările.

