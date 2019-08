Deși până acum au mai apărut informații legate de viitorul Motorola One Action, o gafă a Amazon Germania a dezvăluit detalii până acum neștiute despre noul model, inclusiv disponibilitatea și prețul.

De asemenea, a fost publicată și o pagină de produs (care între timp a fost ștearsă), de unde oamenii au putut avea acces la imagini și la specificațiile smartphone-ului.

Potrivit Amazon, telefonul va fi pus în vânzare pe 7 septembrie, după ce va fi lansat oficial la IFA. Modelul cu specificații de top va costa 300 de euro și va fi dotat cu 4GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Informațiile ajunse pe Internet sugerează, însă, că vor exista și alte configurații (3GB RAM – 32 GB spațiu de stocare și 4GB RAM – 64 GB spațiu de stocare).

Motorola One Action a fost denumit așa după camera de pe spate cu un unghi de fotografiere de 117 grade, similară unui Action Cam. Modulul foto va fi completat de o camera principală de 13MP, dar și de ceea ce pare a fi un senzor de adâncime.

Referitor la display, ar fi de menționat că acesta are un raport de aspect special 21:9, implementat și pentru modelul One Vision. De fapt, probabil că acesta va fi la fel – 6,3 inci și rezoluție de 1080p. Și procesorul va fi același, un Exynos 9609. Telefonul vine echipat cu Android One, va avea o baterie de 3.500 mAh și va suporta încărcare rapidă la 15 wați. Chiar și prețul este identic.

Concret, principala diferență între Motorola One Vision și Motorola One Action o face modulul foto de pe spate. Vision are un senzor principal de 48MP – cu o rezoluție mai mare decât cel de 13MP al lui Action -, dar camera secundară are doar un senzor de adâncime de 5MP, fără acoperire ultra-wide.

Sursa foto: GSM Arena