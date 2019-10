În cadrul unui amplu eveniment organizat la New York, gigantul american a prezentat oficial noile telefoane Pixel 4 și Pixel 4XL, dar și alte gadgeturi interesante.

Noua serie de smartphone vine cu o inovație surprinzătoare: utilizatorul poate acționa telefonului prin intermediul gesturilor, fără să-l atingă.

Acest lucru este posibil datorită unui nou chipset, Project Solei, care permite recunoașterea gesturilor.

Mai mult, telefonul poate chiar să intuiască unele gesturi ale utilizatorului și poate acționa înaintea acestuia. Spre exemplu, dacă sună alarma dimineața și telefonul simte că o persoană întinde mâna spre el, va opri singur alarma.

Tot datorită acestei tehnologii, Motion Sense, sistemul de recunoaștere facială este extrem de rapid.

Pixel 4 are un ecran OLED cu rată de refresh de 90Hz. Dimensiunea ecranului este de 5,7 inci pentru Pixel 4, respectiv 6.3 inci pentru Pixel 4 XL.

Pe spate, telefonul vine cu un modul pătrat cu 2 senzori foto, având specificații similare cu iPhone 11 la nivelul fotografiei. Rezoluția senzorilor este de 16MP și 12MP. Telefoanele au și un mod Night Sight, care permite inclusiv fotografierea stelelor.

Ca specificații interne, ambele telefoane au procesor Snapdragon 855, 6GB de RAM și 64GB sau 128GB memorie internă.

Noul Pixel 4 va costa de la 799 dolari, iar prețul pentru modelul mai mare, Pixel 4 XL, va fi de aproximativ 899 dolari. Telefoanele pot fi deja precomandate și vor ajunge la cumpărători începând cu data de 24 octombrie. Vor fi disponibile în culorile alb, negru și portocaliu.

Tot acum Google a prezentat noile căști wireless Pixel Buds 2. Durata de viață a bateriei este de 5 ore, iar conexiunea Bluetooth cu telefonul poate fi făcută de acum de la o distanță mai mare. Prețul pentru Pixel Buds 2 este de 179 dolari, iar căștile vor fi disponibile abia de anul viitor.

Nest Mini sunt noile boxe inteligente prezentate de Google în cadrul acestui eveniment și sunt o variantă îmbunătățită a difuzoarelor Google Home Mini. Noile boxe vor fi mai rapide, vor învăța care sunt cele mai frecvente comenzi ale utilizatorului, iar sunetul va fi mai bun.

Google a prezentat în cadrul evenimentului și un laptop ultraportabil. Pixelbook Go are o grosime de doar 12 mm și cântărește numai 900 de grame. Laptopul are un design mat foarte frumos, o tastatură silențioasă, iar bateria rezistă 12 ore. Prețul este de 649 dolari.