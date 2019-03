Telefoanele au fost prezentate în cadrul unui eveniment care a avut loc la Paris.

Producătorul chinez a promovat noua gamă de smartphone punând accent pe calitatea deosebită a fotografiilor pe care le pot face noile modele.

Într-adevăr, Huawei P30 și P30 Pro se descurcă mai bine ca modelele anterioare la fotografia în lumină slabă, au o capacitate mai mare de zoom și senzori mai performanți.

Ce aduce nou Huawei P30 Pro



Modelul premium este Huawei P30 Pro, care are un ecran de 6,5 inci, curbat, cu aspect de imagine 19,5:9, margini din metal și carcasă de sticlă.

La fel ca modelul anterior, P20 Pro, telefonul este disponibil în culori variate, inclusiv în degradee, prin combinații inedite de culori.

Telefonul are pe spate patru camere foto, dintre care una este periscopică. Senzorul principal are 40MP, cel secundar este telephoto, periscopic, de 8MP și zoom 5x, al treilea seznor este unul ultra-wide de 20MP, iar al patrulea senzor este Time-of-Flight, pentru profuncimea imaginii.

Camera frontală are 32MP, iar bateria este foarte bună, de 4.200 mAh.

Telefonul este compatibil și cu încărcare wireless, inclusiv cu încărcarea inversă - reverse wireless charging.

O inovație deosebită introdusă de Huawei la nivelul camerei principale, de 40MP, este o schimbare în aranjarea pixelilor. Astfel, în loc de un subpixel roșu, unul albastru și doi verzi, acest senzor a înlocuit subpixelii verzi cu unii galbeni. În acest fel, senzorul poate absorbi cu până la 40% mai multă lumină.

Senzorul periscopic telephoto oferă un zoom de 5x, dar poate fi extins foarte mult, până la 50x, prin zoom hibrid.

Procesorul telefonului este Kirin 980, memoria RAM este de 8GB, iar spațiul de stocare variază de la 128GB la 512GB, în funcție de versiune. Acest spațiu poate fi însă extins și mai mult, cu ajutorul unor carduri nanoSD.

Un alt detaliu interesant: telefonul nu are difuzor, sunetul vine prin ecran, prin intermediul vibrațiilor, un sistem care a fost introdus recent și de LG, pe noua serie G8.

Prețul începe de la 1.000 de euro și poate ajunge la 1.250 euro, pentru versiunea superioară, cu 512GB.

În România, telefonul costă 4.000 de lei pentru cea mai ieftină versiune (cu 128GB) sau 4.399 lei pentru varianta cu 256GB.

Primii cumpărători vor primi cadou și un ceas Huawei Watch GT.

Ce specificații are modelul standard

Modelul standard, Huawei P30, are specificții similare cu P30, însă există, evident, și destul de multe diferențe.

În primul rând, telefonul are ecran plat, nu curbat și este mai mic, are doar 6,1 inci și rezoluție 1080 x 2340p. Baterie este mai slabă, are doar 3650 mAh și nu este posibilă încărcarea wireless.

De asemenea, telefonul are oar 6GB de RAM și un spațiu de stocare de 128GB.

Există și diferențe la nivelul camere foto: Huawei P30 are doar 3 camere pe spate: un senzor de 40MP, unul de 20MP și unul de 8MP, la care se adaugă și camera frontală, de 32MP.

Practic, acestui model îi lipsește senzorul ToF. Telefonul are un zoom optic de 3x.

În România, acest model costă de la 3.299 lei.

