Noul Huawei P Smart Z este primul smartphone de acest fel produs de compania chineză.

Modelul este foarte accesibl ca preț, poate fi comandat pe Amazon la prețul de 280 euro. Este un model mid-range, cu senzor de amprentă clasic, amplasat pe spatele telefonului.

P Smart Z are pe spate cameră foto duală, de 16MP și 2MP. Ecranul LCD este foarte mare, are 6,59 inci, rezoluție Full HD+ și nu are decupaj, datorită modulului pop-up în care a fost integrată camera de selfie. Aceasta are un senzor de 16MP, iar modulul se extinde într-o secundă.

Mecanismul a fost testat să reziste la 100.000 de cicluri de folosire, scriu cei de la GSM Arena.

Toate camerele foto au Inteligență Artificială, care poate recunoaște peste 22 de categorii de imagini și retușează, la nevoie, portretele.

Procesorul telefonului este Kirin 710F, memoria RAM este de 4GB, iar spațiul de stocare ajunge la 64GB, dar se poate extinde cu un card microSD până la 512GB.

Sistemul de operare este Android 9 Pie, iar interfața EMUI 9.0. Bateria este suprinzător de bună pentru un model mid-range: 4.000 mAh.

Noul smartphone poate fi comandat deocamdată doar de pe Amazon Italia, dar va fi disponibil abia după 2 luni.

Foto: GSM Arena