Huawei a anunțat noile telefoane Huawei Mate 30 și Mate 30 Pro la Munchen, însă și un ceas nou, și un televizor. Totuși, spre uimirea tuturor, chinezii nu au anunțat o dată de lansare pentru telefoane.

Noile telefoane ale Huawei se anunță să fie performante, capabile să realizeze fotografii bune și care ar fi putut să fie un hit pentru companie, însă conflictul dintre SUA și China face ca Huawei să nu aibă acces la aplicațiile Google și astfel se explică și faptul că nu a fost anunțată o dată de lansare pentru telefoane.

Huawei Mate 30 Mate 30 are un ecran OLED de 6,62 inci (2340 x 1080 pixeli) cu un notch mic în partea de sus, ce ascunde două camere foto (una de 32 MP și una de tip 3D ToF). Telefonul are cel mai nou procesor Kirin 990, prezentat în urmă cu puțin timp la IFA, și este ajutat de 6 GB RAM, iar spațiul de stocare este de 128 GB. În ceea ce privește modulul foto avem un senzor foto de 40 MP, o cameră de 16 MP ultrawide, una de 8 MP cu zoom optic 3x și senzor laser pentru autofocus.

Telefonul are o baterie mare de 4200 mAh ce se încarcă repede pe fir la 40 wați și wireless la 27 de wați, are mufă de căști și suport pentru card Nano Memory de până la 256 GB. Prețul anunțat este de 800 de euro Huawei Mate 30 Pro. „Fratele mai mare” are un ecran cu diagonală mai mică, 6,53 inci, însă telefonul arată mai spectaculos datorită faptului că ecranul se continuă și pe margini și se curbează la un unghi de 88 de grade. Și Mate 30 Pro are un notch, însă acesta este mai mare pentru că are mai mulți senzori care facilitează autentificarea facială, la fel ca pe iPhone.

Camera de selfie e una de 32 MP și mai există și o cameră 3D ToF. Pe spate avem tot patru camere foto: cea principală de 40 MP, altă cameră ultra wide tot de 40 MP, cea telefoto de 8 MP cu zoom optic 3x și un senzor 3D ToF.

Ambele telefoane ar putea filma 4K la 60 FPS, însă doar Mate 30 Pro are abilitatea de a filma super slow-motion la 7680 FPS @ 720p sau 960 FPS la 1080p. Telefonul are același procesor Kirin 990, 8 GB RAM și 256 GB spațiu de stocare, o baterie de 4500 mAh, ce se poate încărca la fel de repede și prețul de vânzare este de 1100 de euro.

De asemenea, compania anunțat lansarea Huawei Watch GT 2 și a prezentat primele televizoare, însă fără a menționa o dată de disponibilitate pentru TV-uri.