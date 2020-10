Producătorul chinez a prezentat oficial noile modele flagship din seria Mate 40. Anul acesta sunt lansate trei modele de smartphone - Mate 40, Mate 40 Pro și Mate 40 Pro Plus.

Mate 40 Pro este cel mai performant model din noua serie, având un procesor Kirin 9000 de 5nm. Din păcate, din cauza embargoului impus de SUA asupra Huawei, seria Mate 40 este ultima care va avea procesoare Kirin, cunoscute pentru performanța lor deosebită.

Telefonul vine cu 8GB de RAM și 256GB spațiu de stocare, iar procesorul grafic este Mali-G78 GPU, cu 24 de nuclee.

Mate 40 Pro are o cameră foto principală de 50MP, un senzor periscopic de 12MP cu zoom 5x și un senzor ultra-wide de 20MP.

Pe partea frontală, telefonul are o cameră de selfie de 13MP și un senzor ToF 3D pentru sistemul de recunoaștere facială.

Ecranul este OLED cu diagonală de 6,76 inci și rezoluție de 2.772 x 1.344 pixeli, rată de refresh de 90Hz și senzor de amprentă integrat în display. Bateria este de 4.400mAh, iar Huawei oferă și un încărcător cu fir de 66W și unul wireles de 50W.

Modelul Mate 40 Pro Plus vine cu două camere foto cu zoom performant: un senzor de 12MP cu zoon 3x și unul periscopic de 8MP cu zoom 10x. În plus, are pe spate un senzor ToF 3D. O altă diferență este memoria: 12GB de RAM în loc de 8GB de RAM.

Versiunea standard din serie, Mate 40, are procesor Kirin 9000E, dar vine cu un procesor grafic mai slab - Mali-G78 MP22. Modelul nu este compatibil cu încărcarea wireless, dar are un port de 3,5 mm pentru căști.

Senzorii foto sunt de asemenea diferiți: cel principal este de 50MP, mai există un senzor ultra-wide de 16MP și unul telephoto de 8MP, cu zoom 3x.

Alături de noua serie Mate 40, Huawei a prezentat acum și modelul de lux Porsche Design Mate 40 RS, care vine cu un spațiu de stocare de 512GB. Modulul foto are o formă neobișnuită, octogonală, în loc de forma rotundă, pe care o întâlnim la celelalte modele.

Huawei a anunțat și prețurile de vânzare pentru noile telefoane:

899 euro pentru cea mai ieftină versiune Mate 40

1.199 euro pentru Mate 40 Pro

1.399 euro pentru Mate 40 Pro Plus

2.295 euro pentru Porsche Design Mate 40 RS.

