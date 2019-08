În ultima perioadă, modelele Motorola au gravitat între diferite modele de ecran, cu notch-uri variate și cu perforații distincte pentru camerele de selfie. Acum, însă, Moto G8, ar putea veni cu o nouă inovație: o cameră de selfie de tip pop-up.

În imaginea de mai jos, postată pe Twitter de utilizatorul @evleaks și publicată de GSM Arena, se poate vedea că display-ul telefonului nu este „întrerupt” de niciun orificiu pentru foto, nici măcar de un difuzor. Pe scurt, ecranul are margini uniforme, cu toate că cea de jos este puțin mai groasă decât ne-am fi așteptat.

Totuși, este încă destul de devreme pentru noua seria G – Moto G7 a fost anunțat în februarie 2019, iar G6 a fost lansat în aprilie 2018.

Până la G8, compania ne va surprinde, cel mai probabil, cu alte modele, precum Motorola One Action sau One Vision. One Action ar trebui să fie anunțat pe 23 august și să fie disponibil la vânzare începând cu 7 septembrie.

Informațiile apărute în piață vorbesc și despre un Moto One Zoom, care ar urma să aibă patru senzori foto, deși până acum nu știm când ar putea fi anunțat.

Sursa foto: GSM Arena / @evleaks