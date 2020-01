Săptămâna aceasta, producătorul OnePlus va lansa la CES 2020 un smartphone nou, însă nu pentru piața largă, ci doar ca un concept-phone, la fel cum fac și producătorii auto.

Potrivit unui teaser lansat chiar de către producătorul chinez, nu va fi vorba despre un telefon pliabil, așa cum s-a crezut în ultima lună, ci despre un device care respectă liniile deja clasice ale modelelor de vârf din acest moment.

Din imagini putem vedea un device OnePlus cu margini curbate, dar care are pe spate un modul nou și surprinzător pentru camerele foto.

Este vorba desre un sistem vertical de trei lentile care nu iese în relief, așa cum se întâmplă în multe alte cazuri. Mai mult, zona camerei este acoperită de o sticlă tratată ca să-și schimbe culoarea în funcție de lumină.

Această tehnologie ar putea fi utilizată mai departe pentru a ascunde complet camerele foto în display-urile viitoarelor telefoane.

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn