Samsung a emis un comunicat de presă în care își cere scuze pentru o eroare care s-a produs peste noapte, în care mii de utilizatori din toată lumea au primit un mesaj misterios.

Device-urile care au fost afectate au primit un mesaj din partea aplicației Find My Mobile, mulți dintre utilizatori plângându-se de faptul că mesajul de alertă i-a trezit din somn, alții temându-se că telefonul lor ar fi fost atacat de hackeri.

Samsung a explicat în comunicatul de presă că mesajul a fost trimis din greșeală pe un număr limitat de dispozitive, asigurând că nu sunt probleme cu aceste telefoane.

Modelele afectate sunt telefoane Galaxy care folosesc sistemul de operare Android O sau o versiune mai nouă.

This notification was confirmed as a message sent unintentionally during internal testing and there is no effect on your device. Samsung apologises for any inconvenience this may have caused to our customers and will work to prevent similar cases from occurring in the future. ^CC