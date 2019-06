Producătorul chinez a anunțat pe Twitter că noile sale modele, care sunt deja disponibile în magazine, vor fi incluse în lista celor care vor primi curând actualizarea Android și vor trece astfel la cea mai recentă versiune a sistemului de operare, Android Q.

Acest update se va face până la finalului anului și va include cele mai recente modele lansate de Huawei: gama P30 (Huawei P30, P30 lite și P30 Pro) și Mate 20 Pro.

Our commitment to you, our UK fans. Further information can be found here: https://t.co/6qKGIL2OB4 pic.twitter.com/V5Af6EraaY