Expertul Steve Hemmerstoffer, de la Pricebaba, anunță un nou model de smartphone care va fi lansat curând de Motorola.

Motorola va lansa în curând primul său telefon cu cameră foto triplă pe spate. Ecranul va fi mare, de 6,2 inci, cu display LCD, foarte înalt și perforat în colțul din stânga pentru camera frontală.

Marginile vor fi extrem de subțiri, iar logo-ul Motorola va fi amplasat pe marginea de jos.

Pe spate, camera triplă este amplasată vertical, în partea stângă, iar pe mijloc se va afla senzorul de amprentă. Senzorii foto de pe spate vor fi de 12MP + 12MP + 12MP. Alături vom regăsi și un flash LED dual-tone.

Deocamdată nu știm cum se va numi noul smartphone, dar experții cred că ar putea fi Motorola One Vision Plus sau Motorola One Power, scrie Phone Arena.

Prin urmare, cele mai multe specificații vor fi similare cu cele de pe Motorola One Vision. Asta înseamnă 4GB de RAM, 64GB spațiu de stocare și sistem de operare Android 9 Pie prin programul Android One. Procesorul va fi probabil Snapdragon 675.

Prețul va fi înte 450 și 500 de dolari, iar telefonul va fi lansat mai întâi în China.

Foto: Pricebaba

