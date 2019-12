Publicația Android Police anunță că Motorola vrea să revină pe piața flagship-urilor, după ce în ultimii ani a căutat să se dezvolte mai mult în zona telefoanelor de tip low-end.

Motorola says the new #MotorolaRAZR is the start of a return to premium.

"Thanks to the new technologies announced today, we'll have new premium products to announce in early 2020".

Also, expect to see new 5G devices on mMwave and Sub6 globally early 2020. #snapdragonsummit pic.twitter.com/97fBRqLxGl