Potivit bloggerului Ice Universe, noile modele Galaxy Note 10 și Note 10 Pro vor avea un design diferit de vechea versiune, Note 9.

Astfel, ecranul va avea aspect de imagine 19:9 și margini mult mai subțiri, astfel încât zona ocupată de display va fi mult mai mare.

Tot pentru a scoate în evidență ecranul, noile modele vor avea un orificiu mai mic pentru camerele foto frontale, comparativ cu seria Galaxy S10. De asemenea, Samsung va schimba amplasarea camerei frontale: aceasta va fi în zona centrală, nu în colț.

Da Vinci's two biggest changes:

1.Change the front camera position

2.Change the rear camera position