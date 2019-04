Potrivit unor zvonuri lansate pe Twitter de către Ishan Agarwal, în 2019 compania OnePlus va lansa trei telefoane: OnePlus 7, OnePlus 7 Pro și OnePlus 7 Pro 5G.

A apărut deja online și o fotografie care ar arăta modelul OnePlus 7 Pro, alături de detalii despre specificațiile lui: procesor Snapdragon 855, 8GB de RAM, margini curbate, ecran fără decupaj, display de 6,67 inci, cameră foto triplă de 48MP+16MP+8MP, scrie GSM Arena.

BTW, I have just got the model numbers of the OnePlus 7 Variants confirmed so here they are:

GM1901,03,05 -> OnePlus 7

GM1911,13,15,17 -> OnePlus 7 Pro

GM1920 -> OnePlus 7 Pro 5G

PS: Still not 100% Sure, maybe for development only.https://t.co/UnInwWs7FI#OnePlus7 #OnePlus7Pro pic.twitter.com/kYvjLyBkLC