Producătorul a arătat noile sale modele de smartphone în cadrul unui eveniment organizat la Beijing.

Oppo Reno 10x Zoom Edition este noul flasghip al companiei. Are o cameră foto periscopică de 13MP și deschidere f/3.0, care oferă un zoom hibrid de 10x.

Alături de aceasta regăsim, tot pe spatele telefonului, o cameră principală de 48MP, cu deschidere f/1.7 și una de 8MP, wide-angle de 120 grade, cu diafragmă f/2.2.

Experții spun că prin aceste specificații ale camerei periscopice Oppo concurează cu rivalul Huawei, pe care îl și întrece la rezoluție și la deschiderea largă a senzorului.

Oppo a introdus și un design inedit pe acest telefon: camera de selfie, care are 16MP, are un sistem pop-up care o face să arate ca o înotătoare de rechin atunci când este activată. În plus, camera asigură un unghi de filmare de peste 79 de grade.

Reno 10x Zoom Edition are procesor Snapdragon 855, 6GB sau 8GB de RAM și 128GB sau 256GB spațiu de stocare.

Ecranul este fără decupaj, AMOLED, de 6,6 inci, cu rezoluție FHD+, iar proporția ecran-corp este de peste 93%. Telefonul are senzor de amprentă integrat în display, baterie de 4.065 mAh și încărcare rapidă.

Noul model va fi disponibil în culorile verde și negru, iar prețul variază între 595 dolari și 714 dolari, în funcție de specificații.

Modelul standard Oppo Reno este un smarphone din gama mid-range, cu procesor Snapdragon 710. Ecranul este ceva mai mic, de 6,4 inci, dar și acesta are senzor de amprentă integrat în display, cameră de selfie cu sistem pop-up și un design premium.

Diferențele față de modelul premium prezentat mai sus includ, pe lângă un procesor mai vechi, o cameră foto duală pe spate, în loc de cameră triplă.

Acest model nu are senzor pericopic, doar un senzor principal de 48MP cu deschidere f/1.7 și un senzor de adâncime de 5MP.

Și baterie este mai mică, de numai 3.765 mAh, în timp ce memoria este similară cu modelul superior: 6GB sau 8GB de RAM și 128GB sau 256GB spațiu de stocare.

Telefonul va fi disponibil în culorile verde, roz, purpuriu, negru și va costa mult mai puțin: de la 446 dolari la 536 dolari pentru cea mai bună versiune.

Ambele modele de smartphone vor fi lansate global pe 24 aprilie.

Urmărește cele mai importante știri ale zilei, pe ProTV Plus: