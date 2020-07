Pentru a avea o experiență de joc incredibilă, astăzi nu mai ai nevoie de o consolă sau de calculatorul personal.

Deoarece dezvoltatorii de tehnologie mobilă păstrează în minte nevoia utilizatorului de a se folosi de mobil pentru diferite jocuri, un număr impresionant de telefoane mobile sunt capabile să suplinească toate nevoile unui gamer. Și evident, primele dispozitive la care ne gândim sunt Razer Phone 2, Asus ROG Phone 2 sau Black Shark 2, telefoane care nu au doar o capacitate a bateriei considerabilă, dar și opțiuni special gândite pentru gaming.

Dar astea nu sunt singurele telefoane din listă, deoarece multe dispozitive populare excelează la jocuri, precum iPhone 11 Pro Max sau Samsung Galaxy S20. Ele ies în evidență prin ecranele mari și extrem de performante, capacitate mare a bateriei și multe alte funcții care le recomandă pentru jocuri. Și cum pe piață există nenumărate variante, nu este deloc ușor să te hotărăști la un model anume.

Care este telefonul perfect pentru toți iubitorii de jocuri

Putem spune fără dubiu că dacă ești pasionat de jocuri, telefonul mobil poate să fie fără probleme, soluția pentru tine, fără să fie nevoie să investești în console de joc. Iar acest lucru este posibil datorită progresului tehnologic în materie de dispozitive mobile. În același timp, piața oferă variante nenumărate de jocuri cu care te poți distra de pe mobil, când ești în drum spre birou, când aștepți să-ți vină rândul la programare sau doar ai chef de o pauză.

Printre cele mai populare jocuri, disponibile atât pe Android cât și iOS, se numără: Fortnite, Call of Duty: Mobile, Alto’s Odyssey și Minecraft, jocuri de dificultate medie, cu povești extrem de captivante și o grafică spectaculoasă. Pentru cei care preferă poveștile clasice, cu personaje jucăușe, sunt suficiente opțiuni: Mario Kart Tour, Pokemon Go, Clash of Clans, Candy Crush Saga sau Angry Birds.

Există însă o altă categorie de utilizatori, cei care vor să îmbine spiritul ludic din spatele jocurilor cu adrenalina și fiorul dat de noroc. Și chiar au noroc, astăzi fiind posibil să poți miza la cazinourile online preferate, de pe telefonul mobil. Un exemplu este 888 casino, locul unde o să găsești o varietate mare de jocuri de noroc, unde poți avea parte de distracția dorită, testându-ți strategiile de joc de pe telefonul mobil, pentru a ajunge la câștigurile visate. Iată lista cu cele mai apreciate dispozitive mobile potrivite pentru jocuri.

Asus ROG Phone 2

Nu sunt multe telefoane care încearcă să performeze în mod special la gaming, dar există unul care se ridică mult deasupra celorlalte. Fă cunoștință cu Asus ROG Phone 2. Pe lângă un sistem de răcire și multe detalii tehnice interne care scot competiția din ecuație, Asus ROG Phone 2 dispune de o opțiune bonus pe care care nu o poți trece cu vederea: Air Triggers. Acesta este un set de butoanele de pe marginea telefonului, care se comportă identic cu cele de pe un controller PS4 sau Xbox One. Când telefonul este ținut în poziție orizontală, butoanele îți permit o capacitate de control mult mai mare și mai precisă asupra jocului. În plus, îți poți configura funcțiile butoanelor așa cum vrei, pentru a se potrivi mai bine comenzilor necesare jocului ales.

Nu-ți face griji, deși telefonul creat de Asus își lasă competiția în urmă în ceea ce privește performanțele sale de gaming, va face față cu brio uzului de zi cu zi. El impresionează printr-un design modern, putere mare a bateriei și capacitate de stocare de până la 1 TB.

OnePlus 7 Pro

Puține telefoane se concentrează pe felul în care răspund la jocuri. Dar OnePlus 7 Pro este o excepție de la regulă. Designul a fost gândit în colaborare cu competitori eSports iar modul de funcționare Fnatic Mode promite un focus agresiv al CPU, cu majoritatea resurselor disponibile concentrându-se la joc. Iar acest lucru este posibil blocând accesul altor aplicații la rețea și dezactivarea apelurilor sau a notificărilor atunci când ești în Fnatic Mode. Astfel, toată puterea dispozitivului se concentrează doar asupra jocului iar acest sistem de direcționare a resurselor este ceva ce rar vedem la telefoane.

O altă capacitate de menționat a telefonului OnePlus 7 Pro este viteza. Acesta este unul dintre cele mai rapide dispozitive mobile de pe piață. Rata de refresh este de 90Hz, cu 30 Hz mai mult decât la majoritatea mobilelor.

Apple iPhone 11 Pro

Ultimul iPhone lansat de Apple a venit cu o întreagă explozie de entuziasm în ceea ce privește capacitatea ecranului, care este fără discuție, cel mai performant existent. Iar de acest detaliu te poți bucura mai ales pe iPhone 11 Pro, care are un ecran triplu-lentilă. Deși la prima vedere nu găsești mari diferențe între el și ultimul model lansat, iPhone XS, merită să fie pus sub lupă. În primul rând, bateria are o putere mult mai mare decât predecesorul său. Ceea ce o să te ajute enorm atunci când joci Fortnite sau Pokemon Go în drum spre birou. Ecranul de 5,8 inch OLED e capabil să transforme orice experiență de joc într-o delectare vizuală.

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10 Plus este un pas înainte de la S9, sau chiar de la varianta standard S10, din orice perspectivă. Procesorul Qualcomm Snapdragon 855 îi dă mai multă forță decât ai nevoie. Superbul ecran Super AMOLED este de notat, pentru că îți oferă o imagine vibrantă și extrem de intensă. Iar dimensiunea lui, de 6,4 inch te asigură că nu o să ratezi niciun detaliu atunci când joci Mario Kart Tour sau Fallout Shelter.

Honor 20 Pro

Honor 20 Pro pare că a fost creat pentru a-ți da ocazia de a te juca de pe mobil fără să simți vreo diferență între el și o consolă. Nu doar că are o placă de bază puternică și 8GB de RAM, lucruri care permit cu ușurință activitatea tehnică a oricărui joc disponibil pe mobil, dar este și optimizat pentru timpii de joc. Astfel, o serie de detalii speciale îți îmbunătățește conexiunea online, în timp ce nivelul bateriei este protejat iar tot procesul funcționează impecabil. Nivelul de stocare a datelor este unul generos, de 256GB, ceea ce înseamnă că poți descărca un număr semnificativ de jocuri iar ecranul de 6,26 inch îți garantează o experiență vizuală remarcabilă pentru orice tip de content dorești să vizualizezi.