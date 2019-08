Imaginile confirmă faptul că Google Pixel 4 va avea un design complet nou atât pe faţă, cât şi pe spate. Notch-ul de pe modelele precedente dispare, fiind înlocuit cu un „breton” proeminent, unde sunt încorporate elementele frontale precum camera foto, difuzorul pentru apeluri şi cel mai probabil un sistem de autentificare cu laser, scriu jurnaliștii de la Tech Radar.

These images of an alleged Google Pixel 4 just started floating around on Telegram. No idea of the true source or if they're legit. pic.twitter.com/ooPKkDudZA