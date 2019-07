Noua serie unește practic fosta Galaxy J, la care Samsung a renunțat, cu modelele superioare din seria Galaxy A.

Seria Galaxy A din 2019 include 6 modele de smarphone, cu specificații diferite și care vor fi disponibile la prețuri diferite: A10, A20e, A40, A50, A70, precum și A80, ultimul și cel mai așteptat telefon din serie.

„Din momentul în care am decis să renunțăm la seria J, ne-am focusat întreaga atenție dezvoltării unei noi game mid-range, care să înglobeze cele mai bune specificații într-o serie de telefoane gândite pentru un spectru cât mai larg de consumatori. Am incorporat acele feature-uri care contează cel mai mult pentru utilizatori: cele mai recente inovații ale camerei, un design surprinzător și performanță de top. Pentru că un segment important de utilizatori îl reprezintă generația Z, am gândit un smartphone care inaugurează o experiență mobilă nouă – anume Galaxy A80, primul telefonul cu cameră rotativă de la Samsung”, a declarat Tiberiu Dobre, Head of IM Division Romania & Bulgaria, Samsung Electronics România.

Galaxy A10

Galaxy A10 este cel mai mic din gama A, cu un ecran HD de 6,2 inci, de tip Infinity-V pentru o experiență de vizionare completă, o cameră de 13MP pe spate și 5MP frontală pentru fotografii instantanee și un procesor Octa Core care va face ca totul să ruleze fără probleme, pentru a ține pasul cu ritmul de zi cu zi.

Galaxy A20e

Galaxy A20e are un ecran Infinity-U 5.8 inci, care oferă performanțe de lungă durată, conceput pentru a ține pasul cu nevoile zilnice. De asemenea, este echipat cu o baterie puternică, de 3.000mAh, în timp ce tehnologia de încărcare rapidă de 15W înseamnă că o scurtă încărcare este suficientă pentru a relua activitățile de pe smartphone.

Galaxy A40

Galaxy A40 este conceput pentru cei care doresc un telefon compact, fără ca experiența de vizionare sau performanța să fie compromise în vreun fel. Ecranul Infinity-U de 5,9 inci oferă o experiență de vizionare excelentă, iar telefonul poate fi ținut confortabil într-o singura mână. De asemenea, A40 este dotat cu tehnologie inteligentă a camerei, ca de exemplu o cameră duală capabilă să facă fotografii cu unghi larg, de până la 123°, sau funcția AI Scene Optimizer care scoate ce este mai bun din fiecare fotografie

Galaxy A50



Cu specificații premium ale camerei, o baterie mai mare, cu încărcare rapidă și ecran Infinity-U, Galaxy A50 vă poate menține conectați tot timpul. Integrează o camera triplă, concepută pentru a reproduce cu exactitate ochiul uman, lentile Ultra Wide, camera AI, cât și funcția Selfie Focus. De asemenea, are senzor de amprentă integrat în ecran.

Galaxy A70

Dispunând de un display Infinity-U de 6,7 inci, care este și cel mai mare ecran din portofoliul Galaxy A, Galaxy A70 oferă o experiență completă când vine vorba de activitățile de zi cu zi. Designul elegant și ergonomic al lui Galaxy A70 și raportul de afișare de 20:9 oferă o experiență imersivă de vizionare, putând fi ținut într-o singură mână fără dificultăți. Integrează, de asemenea, senzor de amprentă în ecran.

Camera triplă de pe Galaxy A70 vine cu lentile pe față și pe spate de înaltă rezoluție, de 32 MP, astfel încât calitatea imaginii rămâne la cea mai înaltă calitate indiferent de locul în care vă aflați sau de momentul zilei în care faceți fotografii

Galaxy A80

Special gândit pentru nativii digitali, Galaxy A80 este dotat cu prima cameră rotativă Samsung, care oferă aceeași experiență atât pe spate, cât și pe cea frontală. Noul display Infinity AMOLED HD+ de 6.7 inci surprinde detaliile uimitoare, iar sunetul marca Dolby Atmos oferă o experiență imersivă completă.

Galaxy A80 are o baterie inteligentă de 3.700 mAh, care reține obiceiurile zilnice și se folosește de acestea pentru a optimiza consumul de energie al bateriei, iar cu funcția Super-Fast Charging de 25W o să stați cât mai puțin timp cu telefonul la încărcat. Dispune și de senzor de amprentă integrat în ecran.