Surpriza este că s-ar putea să primim un upgrade masiv. Informațiile furnizate de utilizatorul @UniverseIce pe Twitter și citate de Tech Radar arată că Samsung Galaxy Note 10 va fi ultimul telefon care va avea actualul senzor foto pe care îl folosesc cele mai multe dintre flagship-urile sud-coreenilor. Așadar, Galaxy S11 va avea, cel mai probabil, ceva special, diferit.

Note10 uses the same main camera S5K2L4 as the Galaxy S10, but with the previous year, Samsung will add new features to it (there is a very technical feature), Note10 is the end of the 1.4μm camera, starting from S11, Samsung camera will be a new beginning. pic.twitter.com/Xc36rEalqB