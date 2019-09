Display-ul spectaculos, performanțele grafice, viteza, toate aceste lucruri pozitive pe care un smartphone le-a adus pe piață au venit și cu un cost: dependența de o sursă de curent, fie că este vorba despre o priză, o baterie externă sau o husă cu baterie externă.

Samsung promite că va veni cu o soluție pentru această problemă cu care piața se confruntă de mai bine de 10 ani și a tease-uit lansarea unui telefon cu o baterie gigantică.

Samsung Galaxy M30s Exclusive First Look - 6000mAh, sAMOLED, Triple Cam & more...????????????https://t.co/sVOqe47d68 via @YouTubeIndia