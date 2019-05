Ecranele curbate lansate de Samsung cu ani în urmă, începând cu Galaxy Note Edge, au fost foarte apreciate de fani. Din păcate însă, producătorul a renunțat destul de repede la acest design, în favoarea unui display obișnuit. Galaxy Note 10 ar putea schimba însă asta, cu o revenire a ecranului curbat.

Potrivit expertului IceUniverse, noul phablet, care va fi lansat în această vară, va reprezenta o întoarce mult așteptată la design-ul cu margini curbate, scrie Phone Arena.

Whether you like curved display or not, it's still the flagship phone logo, especially in the second half of the year, you'll see a very superb curved design, a more aggressive curved display than Note7 will appear, and more than one brand will do so.????