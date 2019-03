Telefoanele au fost lansate la târgul MWC 2019, la Barcelona.

Update 25 februarie



Sony a prezentat oficial la MWC 2019 noua sa gamă de smartphone. Această include vârful de gamă Xperia 1, care este primul telefon din lume cu ecran 4K OLED, modelele Xperia 10 și 10 Plus, care sunt mid-range și un model entry-level, Xperia L3.

Xperia 1



Sony Xperia 1 pune accentul pe ecran - este primul smartphone cu lume cu display OLED 4K, având un aspect de imagine 21:9 și rezoluție 3,840 x 1,644px.

De asemenea, acesta este primul telefon Sony care are cameră triplă pe spate: trei camere foto de 12MP fiecare. Senzorul principal are Dual Pixel autofocus și sistem OIS+EIS.

Al doilea senzor este telephoto, pentru zoom 2x, iar al treilea este ultra-wide. Xperia 1 are procesor Snapdragon 855, 6GB de RAM și este disponibil în două versiuni - cu 64GB sau 128GB spațiu de stocare. Bateria are 3.300 mAh. Deocamdată nu au fost anunțate prețul și data lansării pe piață.

Xperia 10 și 10 Plus



Cele două modele din gama mid-range au ecran de 6 inci, respectiv 6,5 inci și au rezoluție FullHD+.

Aspectul de imagine este de 21:9. De asemenea, utilizatorul poate lansa Super sense, o nouă funcție care permite selectarea unor aplicații care să fie deschise în multi-window.

Telefoanele au pe spate cameră foto duală, de 12MO+5MP, respectiv 12MP+8MP - acesta din urmă are și zoon optic 2x. Xperia 10 are procesor Snapdragon 630, iar pe 10 Plus regăsim un Snapdragon 636.

Cele două modele vor fi disponibile în versiunea single SIM sau dual SIM.

Xperia L3



Xperia L3, modelul mai ieftin, are ecran LCd de 5,7 inci și aspect de imagine 18:9. Ecranul are și Gorilla Glass 5, ceea ce este un avantaj, având în vedere că vorbim totuși de un telefon entry-level.

Telefonul are cameră duală pe spate, de 13MP și 2MP, iar camera frontală are 8MP. Senzorul de amprentă este localizate pe margine. Modelul va fi disponibil în culorile negru, auriu și argintiu.

Procesorul este octa-core MediaTek P22, memoria de 3GB de RAM, iar spațiul de stocare de 32GB sau 64GB. Bateria este destul de bună - 3.300 mAh.

Cea mai surprinzătoare specificație, în sens negativ, este sistemul de operare pe care îl va avea acest telefon: Android 8.0 Oreo, un sistem mai vechi.

Prețul nu a fost anunțat deocamdată.

Foto: Phone Arena

Xperia 1 va fi primul flagship care înlocuiește vechea serie Xperia XZ, care nu era foarte populară. O schimbare importantă va fi la nivelul ecranului. Xperia 1 are ecran OLED plat de 6,5 inci, cu aspect de imagine 21:9 și rezoluție HDR.

Iată imaginile publicate de Evan Blass pe Twitter, cu Xperia 1:

Xperia 1's pretty sexy in purple. pic.twitter.com/G0FkyzBXxv — Evan Blass (@evleaks) February 21, 2019



Marginile laterale sunt foarte subțiri, iar senzorul de amprentă este pe butonul power, în lateral. Telefonul are port USB-C și din păcate nu are mufă jack pentru căști.

Carcasa este din sticlă, iar pe spate găsim trei camere foto. Potrivit zvonurilor, este posibil ca senzorul principal să aibă o rezoluție uriașă, de 52MP și o deschidere f/1.6. Senzorul secundar va fi telephoto și va asigura un zoom de 2x sau 3x.

Un alt zvon interesant amintește un senzor Time-of-Flight, similar cu cel de pe Samsung Galaxy S10 5G.

Procesorul va fi Snapdragon 855, cu 6GB de RAM și 128GB spațiu de stocare, iar bateria va avea 4.400 mAh. Sistemul de operare va fi Android 9 Pie.

Noul smartphone va fi prezentat oficial pe 25 februarie, la târgul de tehnologie MWC 2019. Alături de Xperia 1 vor fi lansate și alte modele - Xperia 10 și 10 Plus.

Toate cele trei telefoane vor fi lansate pe piață în luna martie. În Europa, prețul va fi de 349 euro pentru Xperia 10, 429 euro pentru Xperia 10 Plus și 800-900 euro pentru Xperia 1.

Rămâi la curent cu știrile zilei, pe ProTV Plus: