Asus a confirmat oficial o specificație importantă a noului său telefon, ROG Phone 2.

Compania a stabilit deja un parteneriat cu Tencent Games și cu jocul chinezesc Under the One Man.

Tot acum, Asus anunță că noul său smartphone pentru jocuri, ROG Phone 2, va avea o specificație deosebită: ecran cu o rată de refresh de 120Hz.

Asta înseamnă că mai multe jocuri vor fi optimizate pe viitor pentru acest tip de ecran, scrie GSM Arena.

ROG Phone 2 va deveni astfel al treilea telefon din lume cu ecran de 120Hz, după Razer Phone și Razer Phone 2.

Telefonul va avea procesor Snapdragon 855 și până la 12GB de RAM. În plus, noul model va veni probabil cu un sistem de răcire îmbunătățit.

Ca design nu vor fi modificări importante probabil, Asus va păstra liniile ascuțite și accentele de culoare.

Noul smartphone va fi prezentat în luna iulie, dar deocamdată nu se cunosc detalii despre preț.