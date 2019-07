Probabil tocmai în urma acestei schimbări, Samsung pregătește și lansarea unor noi căști cu fir, tip in-ear.

Vor fi însă căști cu sistem de atenuare a zgomotului și se vor conecta la noul telefon cu un cablu USB-C, scrie GSM Arena.

Informația vine de expertul Roland Quandt, care a scris aceste detalii pe Twitter.

Samsung has a new pair of wired in-ear headphones with active noise cancelling coming for your future Note10.