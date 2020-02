Un leak apărut recent pe rețelele de socializare a scos la lumină un feature nou și important pe care Apple îl pregătește pentru iOS 14.

Noul sistem de operare pentru iPhone și iPad pare să fi fost dezvoltat mai mult pentru a răspunde unei probleme mai vechi: multitasking-ul.

Pe Twitter au apărut deja primele imagini cu iOS14, cel puțin ca funcționalitate, multe alte elemente rămănând un mister până la această oră.

iOS 14 va fi lansat pe piață în luna iunie a acestui an, însă Apple nu a anunțat o dată oficială

When you swipe the app down, screen goes darker and it shows the lock above it, it locks and unlocks as you swipe down. Don’t know exactly what it will do, but I guess this might pin the app on the multitasking screen pic.twitter.com/5BhpoWd0k3