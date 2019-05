Compania a distribuit pe Twitter o imagine care arată că smartphone-ul va avea „sub capotă” un procesor Snapdragon 855 SoC, va fi echipat cu un LED pentru notificări luminoase și va avea o mufă jack pentru căști de 3,5 mm, chiar lângă portul USB-C.

Pe partea dreaptă, telefonul va avea un buton Smart Key, alături de tastele pentru volum și butonul de pornire, iar în stânga vor fi amplasate trei sloturi – pentru cartela SIM și pentru cardurile microSD.

În plus, un director Asus a împărtășit publicului alte detalii despre ZenFone 6, pe Instagram, sub forma unei formulări în Codul Morse. Decodate, informațiile confirmă existența unei camere duale (48MP+13MP) și a unei baterii de 5000 mAh – ambele fiind considerate update-uri considerabile față de ZenFone5z.

Keep the essentials. Come and join the livestream on May 16 2019 at 20:00 (CEST). #ZenFone6 #DefyOrdinary

Learn more: https://t.co/y3fiATPH71 pic.twitter.com/fJXefTldNV