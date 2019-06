Cum nu toți utilizatorii vor primi update în același timp, poți să îți aduci chiat tu singur sistemul de operare la zi.

În luna mai a acestui an, Microsoft a anunțat lansarea celui mai nou update pentru Windows 10. Odată cu această veste, compania americană a mai anunțat că va oferi utilizatorilor posibilitatea de-a instala acest nou update în etape, pentru a putea evita anumite riscuri.

Dacă ești interesat să îți instalezi ultimul update, primul lucru pe care trebuie să îl faci este să îți faci un back-up al calculatorului tău, ca să te asiguri că, indiferent dacă apar sau nu erori de securitate sau de sistem, nu îți vei pierde datele.

Mai departe, sunt câteva servicii pe care le poți folosi ca să îți instalezi noul Windows.

Prin Windows Update

Este cea mai simplă și sigură cale prin care îți poți instala acest update nou. Apasă pe butonul de Start, apoi Settings, Update & Security și Windows Update, loc în care poți apăsa pe Check for Updates. Dacă acest update este disponibil, o să îl vezi acolo.

Prin Update Assistant



Mergi pe pagina de internet Windows 10 Update Assistant, unde vei vedea mesajul că Windows 10 May 2019 Update este disponibil.

Sub acest mesaj vei vedea un buton pe care scrie Update now. Odată descărcat update-ul, deschide-l, apasă pe un alt buton Update now, iar PC-ul tău va face restul.

Printr-un ISO Windows 10 May 2019 Update

Fișierele ISO sunt imagini care pot fi rulate pentru a instala anumite programe. Cu ajutorul lor, poți face CD-uri, DVD-uri sau stick-uri USB bootabile, prin care poți face o instalare nouă.