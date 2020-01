Domeniul IT este unul cu adevarat vast, care cuprinde extrem multa informatie si care cuprinde mai multe ramuri printe care si web design-ul, crearea site-urilor si asa mai departe.

De exemplu, aceste lucruri constau in general realizarea site-urilor web de la momentul conceperii structurii si interfetei grafice si pana la finalizarea programarii si introducerea propriu zisa a datelor care alcatuiesc continutul site-ului de la imagini, fisiere si multe alte elemente.

De regula, un site este alcatuit din mai multe pagini web, fiind vorba despre documente care sunt create cu ajutorul limbajului HTML dar si prin intermediul altor programe precum ASP, PHP si asa mai departe.

Website-ul este ulterior accesibil pentru utilizatorii de internet, prin intermediul protocolului “HTTP”, care transfera informatia de la server catre browser-ul utilizat, in cazul nostru Google care este cel mai popular.

Un website este format din mai multe pagini web, avand de obicei o pagina principala care este numita “homepage” de care pleaca restul legaturilor (paginilor) .In majoritatea cazurilor pagina de home page este chiar pagina de start a site-ului pe care ofertantul de informatii in web o face cunoscuta catre public drept punct de plecare pentru integul site.

In prezent, viata de zi cu zi este strans legata de mediul online, fie ca este vorba despre faptul ca putem comunica rapid si simplu, informa, fie ca este vorba despre realizarea diverselor cumparaturi si asa mai departe.

In momentul in care discutam despre site-uri web, fara doar si poate, magazinele online le gasim in numar cel mai mare. Internetul poate reprezenta cheia succesului atunci cand ne gandim la o astfel de afacere care implica comercializarea produselor diverse, un magazin online fiind absolut esential din toate punctele de vedere.

Magazinul online este acel website prin care se realizeaza comertul electronic destinat vanzarii de produse, dar si servicii. In majoritatea cazurilor, magazinul online reprezinta o platforma pe care sunt adaugate produse ce pot fi accesate si mai apoi cumparate fie prin prin diverse modalitati de plata precum: card de credit, transfer bancar sau ramburs la primirea coletului.

Indiferent cat de mica este o afacere, un website bine pus la punct si realizat de catre o echipa de profesionisti, poate ajuta extrem de mult la dezvoltarea sa, exemplul cel mai clar fiind cel anterior, in cazul magazinelor online. In general oamenii sunt destul de comozi si astfel prefera de cele mai multe ori sa-si achizitioneze diverse produse prin intermediul serviciilor online, deoarece este mult mai simplu sa stam in fata unui calculator ori cu un smartphone in mana, plasand o comanda, chiar din confortul propriei locuinte, de la job, etc.

Pe langa produsele in sine, preturi si alte aspecte ce tin de alegerile proprietarului magazinului, site-ul joaca un rol extrem de important, iar atunci cand este vorba despre creare magazin online, trebuie sa optati in materie de creare site web, la o companie care poate sa va ofere cele mai bune rezultate dar si la preturi corecte si avantajoase.

ITeXclusiv.ro ofera astfel de servicii de-o calitate superioara si la un raport pret/calitate mai mult decat excelent, acestia avand in prezent un portofoliu impresionant in ceea ce priveste realizarile.

Experienta lor in domeniu IT si online este una vasta, oferind din 2008: Web Design | Creare Site Web | Creare Magazin Online si nu numai.

In cei 12 ani de activitate, echipa ITeXclusiv.ro a dus la bun sfarsit sute de proiecte, experienta dobandita de-a lungul timpului aducand o contributie foarte importanta in ceea ce priveste calitatea superioara a serviciilor din acest domeniu la ora actuala.

De mentionat si de apreciat este faptul ca vorbim despre o companie 100 % romaneasca, care este formata din adevarati specialisti in programare web, design grafic, inclusiv SEO si marketing online, reusind astfel sa acopere toate nevoile unui potential client, de la A la Z, in ceea ce priveste infiintarea unui site web si mentinerea acestuia in topul cautarilor.

Cu alte cuvinte, apeland la echipa ITeXclusiv.ro, veti putea sta fara griji in ceea ce priveste site-ul, acestia avand posibiltatea sa va ajute cu urmatoarele:

Web design, crearea site web si magazine online personalizate cu o grafica complet originala si bineinteles complet administrabile

Servicii de promovare online, marketing online si SEO

Albume si cataloage digitale, logo-uri, bannere si diverse alte elemente ce tin de imagine

Rebranding complet realizat de catre o echipa creativa de graficieni

Aplicatii web , implementare si dezvoltare panouri de administrare site – CMS

Animatii flash, prezentari interactive, prelucrare fotografii digitale, grafica vectoriala, design cataloage, mape si pliante

Servicii de mentenanta web completa, bazate pe un abonament pentru site-uri web si magazine digitale

Astfel, pentru a va putea convinge de serviciile de cea mai buna calitate pe care acestia le ofera, tot ce trebuie sa faceti este sa accesati site-ul ITeXclusiv.ro, unde va sunt puse la dispozitie o parte din proiectele realizate de aceasta echipa de profesionisti precum si pareri ale clientilor. Totul este disponibil in sectiunea portofoliu ce poate fi accesata de pe prima pagina cu un simplu click.

In plus, tot pe site-ul lor va sunt puse la dispozitie toate detaliile de care aveti nevoie in ceea ce priveste serviciile oferite, precum si informatii despre acestia.