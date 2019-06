Nimeni nu-si doreste sa ajunga in postura de a copia la un examen, insa uneori nu ai de ales daca vrei sa obtii o nota mare.

Poate ai invatat o mare parte din materie, dar ti-au scapat cateva capitole. Oare are rost sa risti sa fii fata in fata cu foaia de examen fara o metoda de acoperire?

Suntem deja in 2019, deci copiutele si fituicile sunt de domeniul trecutului. Nu trebuie sa-ti faci griji ca-ti va pica una din haina din gresala sau ca profesorul va observa cum formulele sunt scrise pe sticla de apa. Poti trece la casti de copiat si astfel nu vei mai avea mari emotii.

Daca vrei sa copiezi, bine, daca nu, macar stii sigur ca ai pe cineva la capatul celalalt al firului pregatit sa-ti sopteasca raspunsurile corecte.

Un stres suplimentar ar putea fi dat de faptul ca la casti de copiat ti-ar trebui si un telefon. Si cum cei mai multi dintre profesori interzic mobilele in sala de examen, atunci ai putea crede ca ai incurcat-o.

Doar ca exista casti de copiat ce nu au nevoie de un telefon pentru a face conexiunea cu prietenul care asteapta pregatit sa-ti sopteasca. Sigur, necesita si ele un dispozitiv, majoritatea cu fir, dar sunt mult mai usor de ascuns si, important, de pastrat camuflate.

Casti de copiat fara telefon

Ce poate sa functioneze fara telefon, fara Bluetooth si fara fire? Ei bine, daca iti doresti aceste optiuni, inseamna ca ai nevoie de o cutiuta GSM cu microcasca. Cum lucreaza in avantajul tau? Faptul ca poti fi apelat de oriunde si ca tot ce trebuie sa faca prietenul tau este sa sune la numarul de telefon al cartelei din cutiuta GSM. Asadar, ai nevoie doar de aceasta cutiuta magica, o cartela SIM si microcasca, iar din aceasta postura poti visa la nota aceea mare la examen.

Tehnologia este un aliat de nadejde atunci cand vine vorba de casti pentru copiat. Ai vazut vreodata un pix GSM pentru copiat cu microcasca? Poate chiar colegul de langa tine il folosea la precedentul examen la care tu te chinuiai sa citesti de pe fituici.

Totul consta intr-un dispozitiv simplu, un pix, cu microcasca wireless si cu un microfon incorporat. Poti sa scrii cu acelasi pix cu care comunici cu prietenul ce-ti dicteaza. Ba chiar e indicat, deoarece asa dai doar impresia ca-ti repeti ideile pe care le asterni pe foaie, fara sa dai prea mult de banuit.

Casca de Copiat cu Camera Video

Pentru o siguranta mai mare si ca sa te simti in largul tau la examene, e clar ca ai nevoie de o solutie avansata tehnologic, care sa nu trezeasca suspiciuni in randul profesorilor. Daca vei intra pe diferite site-uri care vand casti de copiat, vei vedea cum cele cu camera video sunt la mare cautare.

Insa pe cele mai multe poti sa le folosesti doar cu telefonul sau un router 4G in aceeasi incapere. Desigur, nu te controleaza nimeni la piele la intrarea intr-un examen, dar parca te simti si tu mai confortabil cand stii ca nu ai asupra ta si mai multe lucruri care sa justifice eliminarea ta.

Camera GX-800 Pro este singura camera de pe piata in care cartela SIM intra direct in camera video. Asadar, fara telefon, fara router, fara complicatii. Pentru acest sistem vei avea nevoie de 2 cartele SIM, una pentru cutiuta GSM, cu ajutorul careia vei primi raspunsurile, si una pentru camera video, folosita pentru a transmite subiectele.

Imaginrile sunt redate in timp real chiar si la mii de km. Ascuns sub forma de nasture, dispozitivul pentru tranismiterea imaginilor este aproape imposibil de reperat. In plus, noul model este mult mai usor de ascuns chiar si vara, cand tinuta este una mai lejera.

Ramai in pas cu tehnologia si nu te indeparta de notele mari de la examene. Poate ca-ti va fi afectata putin busola morala daca vei copia la teste, dar crede-ne, te vei simti si mai rau sa vii sa dai restante.