Pe un calculator personal de acasa, in cele mai multe cazuri nu avem stocate in memorie fisiere sau documente de-o importanta atat de mare.

Insa avem totusi fisiere si documente care au o anumita valoare sentimentala, precum poze, videoclipuri, muzica si asa mai departe, fisiere pe care poate dorim sa le pastram intacte toata viata.

In mod inevitabil, mai exista si situatii precum cele in care fie stergem accidental fisiere, fie le pierdem datorita unor defectiuni tehnice fie datorita unei formatari, virusi si alte cauze.

Trebuie sa stim faptul ca pentru astfel de situatii exista solutii prin care putem remedia problemele, iar pentru recuperarea fisierelor pierdute, cea mai buna optiune este sa utilizam EaseUS Todo Backup Home.



Cu ajutorul acestui software putem sa recuperam toate tipurile de fisiere pierdute, fie ca este vorba despre un laptop sau PC. De asemenea, acest software poate migra inclusiv pe OS, pe SSD sau HDD, deci fara nici un fel de problema, indiferent de echiparea e acasa, EaseUS Todo Backup Home ne poate salva situatia.

Ce operatiuni puteti realiza mai exact cu acest software? Pai este foarte simplu.

Cu EaseUS Todo Backup Home puteti realiza copii de rezerva ale sistemului actual catre diverse destinatii astfel incat sa aveti un plan de rezerva pentru continutul memoriei.

Tot prin intermediul sau puteti selecta fisierele de pe un laptop sau PC pentru a fi salvate si pentru a creea un pland de copiere al documentelor.

O alta operatiune pe care o puteti realiza cu EaseUS Todo Backup Home consta in interventii asupra hard disk-ului si partitiilor, astfel incat sa beneficiati de un plus de siguranta pentru fisierele importante.

Prin intermediul software-ului EaseUS Todo Backup Home de pe www.easeus.com doar totul va este pus la dispozitie la doar un click distanta, facandu-va astfel toate copiile de siguranta pentru fisierele si documentele de care aveti constant nevoie. Rapid si simplu, fara nici un fel de bataie de cap.

Printre principalele avantaje ale acestei aplicatii se numara faptul ca poate fi utilizata cu succes fara aavea experienta in domeniul IT deoarece este simpla si practica dar la obiect.

Inca un mare avantajeste ca nu necesita costuri suplimentare si se instaleaza cat ai clipii iar in cateva minute poti avea dinnou in posesie fisierele piardute, timpul scurt in care reintrii in posesia datelor fiind extrem deimportant.

Poate cel mai important aspect al acestui program, este dat de faptul ca este gratuit si se instaleaza in doar cateva minute, ceea ce este perfect pentru orice situatie critica.

Fie ca este vorba despre PC-ul de acasa cat si cel de la locul de munca, nimic nu poate fi mai rau decat pierderea datelor din acesta, in special daca acolo erau stocateamintiri, poze sau clipuri video sau mai ales daca jobul tau depinde de acel PC iar acolo erau stocateinformatii importante cu privire la sarcinile ce trebuiesc indeplinite.