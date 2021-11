Nivelul mărilor și oceanelor este în continuă creștere și există câteva metropole care riscă să fie înghițite de ape în deceniul care urmează.

Proiectul Climate Central realizează o hartă pentru a arăta ce părți ale lumii se află în pericol din cauza nivelurilor crescute ale oceanului planetar.

În următorii zece ani s-ar putea schimba multe, însă sunt necesare măsuri drastice pentru combaterea încălzirii globale. Dacă acestea nu sunt luate cât mai rapid, cel puțin nouă orașe mari vor fi înghițite de ape.

Amsterdam, Olanda - nu degeaba Belgia, Olanda și Luxemburg formează regiunea Țările de Jos. Alături de Rotterdam și de Haga, Amsterdam se află în pericol de a fi inundate total, cu toate că au deja construcții care să prevină acest fenomen. E posibil, însă, să fie nevoie de mai mult de-atât.

Basra, Irak - principalul oraș-port al Irakului este Basra și se află poziționat pe Shatt al-Arab - un râu enorm adiacent Golfului Persic. Din cauza structurii pline de canale și de brațe ale acestui râu, Basra și regiunile înconjurătoare sunt foarte vulnerabile la creșterea nivelului apelor.

New Orleans, SUA - poziționat în apropierea mai multor lacuri, New Orleans are deja un sistem de apărare, dar fără acesta orașul ar fi direct amenințat de creșterea nivelului mărilor și oceanelor.

Veneția, Italy - în viitorul apropiat această metropolă se va confrunta cu două mari amenințări: evoluția nivelului mării și faptul că orașul însuși se scufundă - cu doi milimetri în fiecare an. Orașul a fost deja lovit de inundații, iar schimbările climatice intensifică frecvența acestor fenomene. Și Veneția are un sistem de apărare împotriva inundațiilor, dar pe măsură ce criza se accentuează acesta va fi tot mai greu și mai scump de menținut.



Ho Chi Minh, Vietnam - zonele aflate în cel mai mare risc sunt cele din districtele estice, în special regiunea Thủ Thiêm. Se pare și că orașul va fi din ce în ce mai amenințat de Delta Mekong. Chiar dacă centrul metropolei cel mai probabil nu va fi complet sub apă în 2030, acesta va fi cu siguranță mult mai vulnerabil la inundații și la furtuni tropicale.



Kolkata, India - la fel la în cazul Ho Chi Minh, orașul s-ar putea lupta cu sezonul musonilor, care ar aduce precipitații abundente și, deci, și inundații masive.

Bangkok, Thailand - un studiu din 2020 a arătat că Bangkok ar putea fi orașul cel mai afectat de încălzirea globală, pe termen scurt. Capitala thailandeză se află la doar 1,5 metri deasupra nivelului mării și, la fel ca Veneția, se scufundă (cu cu doi - trei centimetri pe an). Până în 2030 cea mai mare parte din zonele Tha Kham și Samut Prakan ar putea fi sub apă.

Georgetown, Guyana - 90% din populația țării locuiește pe coastă și e clar că întreaga țară ar trebui să-și întărească sistemul de protecție împotriva inundațiilor pentru a evita pagube majore.

Savannah, SUA - acest oraș din Georgia, se află într-un „punct fierbinte” al uraganelor, dar chiar și fără evenimente meteo ieșite din comun acest oraș istoric ar putea fi sub ape până în 2030. Râul Savannah, aflat la nord, și râul Ogeechee, în sud, ar putea să inunde teritoriile învecinate, iar asta înseamnă că atunci când uraganele vor lovi această metropolă efectele vor fi mult mai grave.

__________________________________________________________________________________________________

Urmăriți emisiunile preferate pe protvplus.ro: