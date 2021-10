Pe viitor, vaccinurile vor putea fi administrate fără injecție și fără durere, astfel încât pacienții să nu se mai teamă.

Noua tehnologie se bazează pe un plasture din polimeri, de dimensiunea unei monede, care este fabricat la o imprimantă tridimensională.

Deoarece este foarte ușor de administrat, aplicarea plasturelui vaccin pe piele se poate face acasă, fără să fie necesară prezența unui personal medical.

Sistemul urmează să fie testat pe voluntari, pentru a verifica dacă poate fi folosit în siguranță pentru administrarea unui vaccin.

Plasturele cu microace este proiectul unor cercetători de la Universitatea Stanford și Universitatea North Carolina, scrie Daily Mail.

Pentru că este printat tridimensional, prin urmare este flexibil, plasturele poate fi adaptat pentru diferite tipuri de vaccin: pentru gripă, COVID-19, rujeolă sau hepatită.

Microacele, îmbibate cu substanța pentru vaccin, pătrund doar în dermă, mult mai superficial decât o injecție obișnuită.

Efectul este însă garantat, pentru că pielea conține multe celule ale sistemului imunitar. Prin urmare, eficiența este la fel de mare ca în cazul unei injecții clasice, însă procedura nu va fi deloc dureroasă.

Astfel, în cazul viitoarelor pandemii, vaccinul va putea fi realizat mult mai rapid și ușor, fără disconfort și fără să fie necesară deplasarea la un centru specializat sau la un cabinet medical.

Plasturele vaccin a fost prezentat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.



