În 2017, cei de la NASA au detectat în spațiu o „barieră” masivă, creată de om, care înconjoară Pământul.

Iar, mai târziu, cercetările au arătat că aceasta are un efect real asupra mediului cosmic, chiar și dincolo de atmosfera planetei noastre. Pe scurt, asta înseamnă că omenirea nu doar că are o influență majoră asupra Pământului, ci și asupra spațiului cosmic, motiv pentru care cercetătorii susțin că am intrat deja într-o nouă eră geologică, marcată profund de intervenția oamenilor în tot ceea ce înseamnă mediul natural.

Diferența este că, spre deosebire de efectele nocive pe care oamenii le au asupra Terrei, bula uriașă „construită” în jurul planetei lucrează în favoarea noastră. În 2012, NASA a lansat două misiuni menite să cerceteze cele două centuri de radiații care înconjoară planeta de la o înălțime de până la 36.000 de mile față de suprafața Pământului.

În 2017, astronauții au detectat ceva ciudat atunci când monitorizau activitatea particulelor din câmpul magnetic al Pământului, și anume faptul că exploziile solare periculoase erau ținute la distanță de o „barieră” de frecvență joasă.

La o cercetare mai atentă, studiile au arătat că centurile de radiații au împins activitatea solară nocivă mai departe de Pământ în ultimele decenii, iar asta înseamnă că locuitorii planetei au fost din ce în ce mai protejați.

Ce s-a schimbat? Cei de la NASA au explicat că totul se petrece pentru că un anumit tip de transmisiune radio pe frecvențe foarte scăzute (very low frequency – VLF) a devenit din ce în ce mai comun, influențând felul în care anumite particule se deplasează în spațiu. Cu alte cuvinte, acum avem un climat spațial antropogen (creat de om).

Aceste tipuri de semnale sunt foarte des întâlnite în inginerie, în lumea științifică, dar și în cadrul operațiunilor militare, fiind perfecte pentru transmiterea de mesaje codificate pe distanțe lungi sau în mediul subacvatic.

