Marele Punct Roșu al planetei Jupiter le este foarte familiar oamenilor de știință, însă continuă să surprindă.

Recent aceștia au descoperit că, cel mai probabil, Marele Punct Roșu al lui Jupiter se extinde și mai mult în atmosfera planetei decât credeau inițial astronomii.

Naveta spațială Juno a NASA a trecut pe lângă Marele Punct Roșu - un anticiclon suficient de mare cât să înghită Terra - de două ori în 2019. Măsurătorile realizate în timpul acestor două zboruri dau acum mai multe informații referitoare la structura furtunii, cu mult mai multe detalii decât pot fi percepute din imaginile realizate cu un telescop. Datele arată că vortexul are o adâncime între 200 și 500 de kilometri, deci se întinde mult sub nivelul norilor planetei Jupiter.

În ultimii cinci ani, misiunea Juno a studiat corpul ceresc, iar naveta a trecut pe lângă polii planetei, orbitând inclusiv câteva dintre sateliții săi naturali. Înainte să ajungă la Marele Punct Roșu în 2019, nava spațială nu mai trecuse prin zona furtunii gigantice din iulie 2017.

Atunci măsurătorile au indicat că vortexul se extinde până la 322 de kilometri în atmosfera lui Jupiter, o adâncime uimitoare pentru cercetători la acea dată, pentru că e de până la 100 de ori mai mare decât adâncimea celor mai mari oceane ale Terrei. Acum, însă, misiunea Juno a arătat că furtuna se extinde chiar mai jos de-atât.

„Asta înseamnă că e o furtună gigantică. Dacă am avea așa ceva pe Pământ ea ar ajunge până la Stația Spațială Internațională. Este un monstru”, au declarat pentru The Verge cercetătorii de la Weizmann Institute of Science din Israel.

În mod misterios, straturile gazoase care înconjoară Marele Punct Roșu se întind chiar mai mult de atât, până la 3000 de kilometri, ele fiind de fapt motivul pentru care furtuna uriașă este întreținută. Practic, furtuna este „fixată” între două astfel de straturi gazoase care se mișcă în direcții diferite și, astfel, alimentează și mișcarea de rotație a vortexului.

„Este surprinzător faptul că Marele Punct Roșu ajunge atât de adânc, dar e cu atât mai surprinzător că nu se propagă la fel de adânc precum straturile de ga. Ceea ce înseamnă că ceva se petrece la adâncimea de 500 de kilometri, iar asta nu permite Marelui Punct Roșu să înainteze.

Acest vortex specific planetei Jupiter se schimbă continuu. De când a fost observat, în urmă cu 150 de ani, acesta devine tot mai circular și se micșorează. Luna trecută un alt grup de cercetători a descoperit că vânturile din straturile exterioare ale furtunii au o viteză din ce în ce mai mare în ultimul deceniu, în vreme ce curenții din regiunile interioare au încetinit.

Măsurătorile realizate de telescopul Hubble indică și că Marele Punct Roșu devine din ce în ce mai alungit, pe măsură ce își mișcorează diametrul. Mai multe informații vom afla și în următorii patru ani, perioadă în care misiunea Juno va continua să orbiteze planeta Jupiter.

____________________________________________________________________________________________________

Urmăriți emisiunile preferate pe protvplus.ro: