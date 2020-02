Acesta este primul și singurul animal descoperit vreodată pe Terra despre care s-a dovedit că nu are genom mitocondrial și, deci, nu respiră.

Este vorba desre organismul numit blob, cunoscut și sub numele de „Henneguya salminicola”, singurul animal de pe Pământ care nu respiră. Asta poate și pentru că întreaga lui existență se desfășoară în interiorul țesuturilor musculare ale peștilor sau viermilor acvatici, așa că nu are prea multe ocazii de a transforma oxigenul în energie. Totuși, până acum, toate animalele multicelulare al căror ADN a fost analizat de oamenii de știință au avut în structura lor unele gene respiratorii. Potrivit unui nou studiu publicat în „Proceedings of the National Academy of Sciences”, genomul lui H. salminicola pare să nu prezinte aceste caracteristici, care sunt aproape imperceptibile la organisme atât de mici, dar care au un rol foarte important în ceea ce privește respirația animalelor.

Absența lor este o premieră biologică: „Și-au pierdut țesutul muscular, celulele nervoase, mușchii, totul. Iar acum aflăm și că și-au pierdut abilitatea de a respira”, a declarat Dorothée Huchon, co-autoare a studiului.

Partea care prezintă cea mai mare complexitate sunt sporii acestui organism care, la microscop, arată precum niște spermatozoizi cu două cozi și cu doi „ochi” foarte mari. Aceștia din urmă sunt modul prin care parazitul se fixează pe gazda sa, la nevoie. Așadar, prin ce metode reușește acest parazit să-și obțină energia? Oamenii de știință nu sunt încă foarte siguri, dar bănuiesc că se comportă la fel ca alte organisme similare, care au proteine pe care le importă direct din gazdele lor infectate.