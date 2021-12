Felul misterios în care cancerul se răspândește în corp - un proces cunoscut sub numele de metastază - este ceea ce face boala atât de greu de învins.

Specialiștii de la Princeton studiază această amenințare letală de mai bine de 15 ani, concentrându-se pe o genă centrală, care induce abilitatea bolii de a evolua către metastază. Acum, aceștia au descoperit un compus care ar putea „dezactiva” această genă în țesuturile șoarecilor, dar și în cele umane - iar testele clinice ar putea să fie nivelul imediat următor.

Descoperirea are unele origini în nul 2004, atunci când oamenii de știință au găsit o genă implicată în procesul de metastază generat de canceul la sân, numită metadherină sau MTDH. O lucrare din 2009 a arătat că gena a fost amplificată și a produs niveluri anormale de proteine MTDH în cazul a o treime din tumorile care au dat cancer de sân, influențând și rezistența lor la chimioterapie.

Cercetările au continuat și au oferit mai multe detalii despre gena MTDH, demonstrând felul în care aceasta este esențială pentru dezvoltarea cancerului și evoluția bolii către metastază. Șoarecii programați genetic să nu sintetizeze proteina au crescut normal, iar cei care au dezvoltat tumori canceroase nu au ajuns până la răspândirea bolii în corp - situație care s-a aplicat mai multor tipuri de cancer.

În anii care au urmat, specialiștii au găsit o modalitate de a determina proteina să nu mai interacționeze cu altele care amplifică evoluția bolii, având astfel efecte serioase împotriva dezvoltării cancerului. „În 2014, am arătat ce se întâmplă atunci când blochezi o genă la naștere. De data aceasta, am reușit să demonstrăm că, și după ce tumora s-a dezvoltat, putem elimina funcția acestei gene. Am aflat că - fie că procesul este unul genetic sau unul farmacologic, putem ajunge la același rezultat”, au transmis specialiștii.

„Cu ajutorul medicamentelor, de asemenea, am reușit să reactivăm semnalele de alarmă ale organismului. La țesuturile normale, celulele sănătoase care nu se află sub stres sau care nu prezintă semnale ce pot fi recunoscute drept străine de către sistemul imunitar, MTDH nu este esențială. Practic, această genă este una corelată strict cu dezvoltarea cancerului și este motorul pentru ca celulele maligne să supraviețuiescă și să se dezvolte”.

Echipa își dorește acum să rafineze acest compus, sperând să îmbunătățească eficacitatea medicamentelor și sunt încrezători chiar că pot începe testele clinice pentru pacienți umani în doi sau trei ani.

