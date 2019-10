Un nou studiu, bazat pe datele furnizate de Very Large Telescope din Chile, prezintă o descoperire surprinzătoare despre un asteroid din sistemul nostru solar.

Hygeria este al patrulea asteroid ca mărime din centura de asteroizi a sistemului nostru solar.

Astronomii care au analizat acest corp ceresc au ajuns însă la o concluzie neașteptată, după ce un telescop performant i-a ajutat să vadă mai clar Hygeia. Experții susțin că de fapt nu este un asteroid, ci o planetă pitică, asemeni lui Pluto.

Cercetătorii au putut vedea că Hygeria are o formă aproape perfect sferică, asemeni planetelor, nu una neregulată, cum au asteroizii. În plus, dimensiunile ei sunt destul de mari și orbitează în jurul Soarelui.

Pentru că Hygeia are o formă sferică, înseamnă că masa ei este suficient de mare pentru ca gravitația să o modeleze astfel. În concluzie, este o planetă pitică.

Dacă Hygeia va primi oficial această nouă clasificare, ea va deveni cea mai mică planetă pitică din sistemul nostru solar. Are un diametru de numai 430 km, în timp ce Pluto are un diametru de 2.400 km, iar Ceres are 950 km, scrie The Independent.

Cercetătorii cred că Hygeria a luat naștere cu aproximativ 2 miliarde de ani în urmă, după impactul dintre doi asteroizi foarte mari.

Resturile de materie rezultate în urma coliziunii au dus în timp la formarea micuței planete și a unui număr de 7.000 de asteroizi mai mici.