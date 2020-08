Din păcate, efectele schimbărilor climatice au determinat și o creștere alarmantă a craterului Batagay, cunoscut și sub numele de "Poarta Iadului". Acesta are în prezent un diametru de 1 kilometru, scrie sciencemag.org.

Craterul Batagay s-a extins cu aproximativ 10 metri pe an, pe măsură ce temperaturile ridicate au determinat dezghețarea permafrostrului, în care se găsesc 1.500 de miliarde de tone de dioxid de carbon. Valoare este dublă față de ce se găsește acum în atmosferă.

Cercetătorul Frank Guenther, din cadrul Universității din Potsdam, a explicat că, începând cu anul 2016, această rată de extindere a crescut până la 14 metri pe an.

Potrivit înregistrărilor meteorologice, în luna iulie, valorile au ajuns și la 38 de grade Celsius, iar oamenii de știință prognozează temperaturi record în Siberia.

Temperaturile record nu fac decât să alimenteze incendiile de vegetație și să determine degajarea unei cantități mari de emisii de gaze cu efect de seră în atmosferă.

Here is a nicely done BBC piece on the Batagay megaslump in Siberia, featuring impressive aerial footage by Sasha from our Russian-German expedition and interviews with Julian and Kseniia: Siberia's growing hole in the ground https://t.co/hghUuHRUsd via @BBC_Reel, @iso_topel