O fosilă de Ikaria wariootia a fost descoperită în Australia, unde această ființă a trăit acum aproximativ 555 de milioane de ani. Este cel mai îndepărtat strămoș al animalelor care există acum pe Pământ, susțin cercetătorii.

Micul animal, care semăna cu un vierme, este prima creatură cu corp bilateral simetric, format din două părți (partea posterioară și partea anterioară) unite între ele și cu câte un orificiu în fiecare parte a corpului (orificiu bucal și orificiu anal).

Forma foarte simplă a acestei ființe se regăsește acum la toate animalele, fiind un model care a fost copiat și, în timp, a evoluat.

Cercetătorii de la Universitatea California din Riverside susțin că acesta poate fi considerat primul strămoș al tuturor animalelor, inclusiv al omului.

Ikaria wariootia era foarte mică, având între 2 și 7 mm lungime și doar 2,5 mm grosime. Ea trăia pe fundul oceanelor și căuta materie organică săpând în nisip cu corpul ei cilindric.

Potrivit profesoarei Mary Droser, de la Universitatea California, ființa se deplasa prin contractarea mușchilor corpului, așa cum fac acum viermii.

Există specii chiar mai vechi decât Ikaria wariootia, dar acestea aveau alte forme și nu au legătură cu fauna care există acum.

Simetria bilaterală, întâlnită pentru prima dată la Ikaria wariootia, a fost un uriaș pas înainte în evoluția vieții pe Pământ, pentru că aceste ființe se puteau mișca oricum doreau. Forma cilindrică și existența unui cap și a unei cozi permitea mai multă libertate de mișcare.

Descoperirea a fost publicată în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.