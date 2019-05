Janina Scarlet avea mai puțin de 3 ani atunci când s-a produs dezastrul nuclear de la Cernobîl, cel mai grav eveniment de acest fel din istorie.

Explozia reactorului de la Cernobîl a răspândit în atmosferă particule radioactive până în Ucraina, inclusiv în orașul natal al lui Scarlet. Avea aproape 3 ani atunci când dezastrul a lovit la Cernobîl.

Pe 26 aprilie 1986, în jurul orei 1:23, o minge de foc a distrus un reactor nuclear și a umplut cerul cu radiații toxice. Particulele toxice eliberate în atmosferă au atins și orașul Vinnytsia, aflat la 200 de kilometri depărtare, unde locuia familia lui Scarlet.

„În primele două săptămâni, deși știam că s-a întâmplat ceva la centrala de la Cernobîl, nimeni nu ne-a explicat dimensiunea situației. Ni s-a spus că este ținută sub control și că totul e în regulă. Așa că oamenii din Ucraina au continuat să iasă afară, să respire aerul, să bea apă neîmbuteliată și să mănânce fructe. Toate erau otrăvite”, își amintește psihologul.

După accident, tot teritoriul de pe o rază de 30 de kilometri a fost declarat zonă interzisă. Scarlet și familia sa locuiau, însă, în afara acestui perimetru, așa că au continuat să își ducă viața acolo pentru încă 9 ani. Tânăra își amintește că avea perioade lungi de timp în care era bolnavă, nu mergea la școală ci la spital.

Astăzi, Scarlet lucrază ca psiholog și locuiește în San Diego, California. Consecințele copilăriei sale în zona radioactivă sunt încă foarte prezente: femeia are migrene frecvente, suferă crize în fiecare an și, din acest motiv, nu are voie să conducă.

Primele amintiri de la Cernobîl

Scarlet spune că încă are în minte fragmente din întâmplările primelor luni de după dezastru. Femeia își amintește clar că fructele deveniseră gigantice: „Merele aveau dimensiunea unor pepeni”.

În afară de aceste consecințe înspăimântătoare, au apărut și unele anomalii care ar putea fi considerate mai puțin îngrijorătoare: „De exemplu, părinții mei mi-au spus că atunci a fost cea mai frumoasă primăvară pe care au văzut-o vreodată, pentru că, aparent, radiațiile au dus la înflorirea exagerată a copacilor. Din păcate, totul era toxic”, își amintește tânăra.

Scarlet a ajuns în Statele Unite în 1995, atunci când s-a mutat alături de familia sa în Brooklyn, New York. Pe atunci avea 12 ani și recunoaște că i-a fost foarte dificil să se adapteze, atât la școală, cât și în societatea americană.

Deși au trecut 33 de ani de la explozia de la Cernobîl, consecințele expunerii la radiații încă se văd. Dezastrul nuclear a fost considerat motivul principal pentru care 50 de persoane au murit din cauza expunerii la materie toxică, iar oamenii de știință spun că numărul real al victimelor s-ar putea să nu fie cunoscut niciodată.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că, în total, această catastrofă ar putea fi considerată responsabilă pentru aproximativ 5.000 de decese provocate de cancer.