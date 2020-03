Chiar dacă e un adevăr general faptul că ziua are 24 de ore, se pare că nu a fost așa întotdeauna.

Un nou studiu a arătat că, pe planeta noastră o zi avea cândva 23 de ore și 30 de minute, iar descoperirea a fost făcută după ce oamenii de știință au examinat cochiliile unor moluște care au murit acum 70 de milioane de ani.

Astfel, conectând ritmul de creștere al cochiliilor și cunoscând ceea ce știau deja despre felul în care acestea se dezvoltă, cercetătorii au putut să măsoare numărul de zile dintr-un an. Pe vremea acestor moluște, adică acum 70 de milioane de ani, într-un an erau 372 în loc de 365 de zile, iar fiecare dintre ele dura cu jumătate de oră mai puțin decât în prezent. Asta înseamnă că, în urmă cu 70 de milioane de ani, Pământul avea o mișcare de rotație mai rapidă. Diferența nu este spectaculoasă, însă ar fi vizibilă pentru noi astăzi, mai ales că, de multe ori, simțim că nu ne ajung cele 24 de ore dintr-o zi să facem tot ce ne-am dori.

Concluziile au putut fi extrase doar prin analiza unor fosile extrem de bine conservate, folosind imagini de înaltă rezoluție ale inelelor de creștere de pe cochiliile lor. Acestea se formează diferit, oferind o perspectivă clară asupra ciclului zi-noapte traversat de aceste creaturi. De exemplu, cochiliile se dezvoltau mai bine în timpul zilei, iar creșterea încetinea noaptea.

Analiza reprezintă o incursiune interesantă în trecutul planetei noastre și le poate oferi cercetătorilor o imagine ceva mai clară asupra unei alte zone de mare interes – relația dintre Pământ și Lună. Un an pe Terra a rămas aproape neschimbat de miliarde de ani, însă lungimea unei zile s-a schimbat cu timpul, iar totul este atribuit forței gravitaționale a Lunii care acționează asupra apelor oceanice, încetinind rotația Pământului.

În același timp, însă, Luna se separă de Pământ în fiecare an. Schimbarea este mică, o distanță de sub doi centimetri pe an, dar este măsurabilă și reprezintă deja un fenomen.

Mai departe, oamenii de știință vor să afle mai multe despre felul cum arăta lumea în urmă cu miliarde de ani, încercând să reconstruiască un tablou cât se poate de curprinzător.