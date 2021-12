Fiind cea mai mare lună din sistemul nostru solar, Ganymede este unul dintre cei mai interesanți sateliți. Acum, oamenii de știință au putut să-l „audă”.

Pe 7 iunie 2021, racheta Juno a NASA a efectuat un zbor apropiat lui Ganymede și a înregistrat undele electromagnetice ale acestei Luni – unde electrice și magnetice produse în magnetosferă – cu instrumentul său Waves.

Când frecvența acestor emisii este mutată în domeniul audio, rezultatul este un set minunat, dar și ciudat, de țipete și urlete extraterestre.

Ganymede, care este chiar mai mare decât planeta Mercur, are un nucleu complet diferențiat și ar putea avea un ocean lichid adânc sub crusta sa de gheață - care ar putea susține viața. Pe lângă toate acestea, are propriul său câmp magnetic, fiind singura dintre lunile Sistemului Solar care are așa ceva.

În cele din urmă, cercetătorii au dezvăluit o nouă fotografie cu ceva rar întâlnit: inelul de praf subțire al lui Jupiter, asociat cu praful eliberat de lunile Metis și Adrastea.

„Este uluitor faptul că putem privi aceste constelații dintr-o navă spațială aflată la o jumătate de miliard de mile distanță”, spune astronomul Heidi Becker de la NASA.

Misiunea extinsă a lui Juno se va desfășura până în iunie 2025 și este de așteptat să continue să ofere perspective uimitoare asupra complexului și minunatului nostru sistem solar.

